"Увидела кровь и застонала": Пьеха о насаженной на мощное копье подруге

Летом в Петербурге самая красивая пора – Белые ночи. "Помню, июнь, на Петроградке (Петроградская сторона – Прим. ред.) по дворам шкеримся (шкериться – вести себя беспокойно, прятаться от кого-либо – Прим. ред.), пивас и предвкушение ночного променада – в пучину событий и летней вседозволенности, девок наших тискать, да и к другим присматриваться!" – улыбается Пьеха.
Спиртное сделало свое дело... "Плотно заправившись пенным из пластиковых "ракет", двинули через заборы, – продолжает Стас. – А подруга наша с размаху на копья питерского нашего легендарного забора чреслами налитыми спикировала, и если бы не убедительная пивная анестезия, то без отделения милиции не обойтись".
"Но боль она почуяла не сразу лишь увидев кровь застонала, заскулила – жалко себя стало, – делится Пьеха. – Потом гурьбой в травмпункт ее повезли зашивать, там, как положено, заслуженно "накидались" и зашитую подругу нашу транспортировали по месту жительства!
Говорят, хорошо что она кривенько перелезала, а не бочком – чудом избежала копья в **** (цензура – Прим. ред), повезло ей".
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