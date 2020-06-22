"Увидела кровь и застонала": Пьеха о насаженной на мощное копье подруге

Стасу Пьеху в этом году исполнится 40 лет. Его детство и юность прошли в Ленинграде. Первый опыт, первые ошибки – все этотоже случилось в городе на Неве. И сегодня артист с юмором вспоминает те прекрасные дни.

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