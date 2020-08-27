"Унизила и больше добила": скорая отказалась спасать Анохину

Айза Анохина рассказала, что у нее случилась паническая атака. Во время стрессовой ситуации девушка вызвала скорую помощь, но медики отказались помочь.

По словам бывшей жены рэпера Гуфа, для врачей приступ паники – не болезнь. Также звезда отметила, что в тот момент у нее было повышенное давление, а пульс зашкаливал за 190 ударов в минуту. Айза Анохина заявила, что скорая помощь, которая должна была ее спасти, лишь "унизила и больше добила".

Весь четверг в целом стал для артистки неприятным днем. Из-за тревоги девушка почти ничего не ела, пропустила съемку и поругалась с Олегом Майами. Также хип-хоп – исполнительница пожаловалась на проблемы с доставкой с популярного английского сайта. По ее словам, она уже полтора месяца ждет летние вещи, которые, конечно, ей и не пригодятся – осень на носу.

Напомним, несколько дней назад Айза Анохина призналась, что бывший муж хочет забрать у нее сына, так как она должна ему денег. Артистка заявила, что рассталась с мужем Дмитрием из-за того, что он хотел присвоить себе общий бизнес. Также предприниматель не мог смириться с тем, что девушка до него встречалась с рэпером Гуфом.

Бывший супруг потребовал от Айзы 12 миллионов рублей, которые когда-то одолжил ей на запуск своего дела. В итоге звезда решила отдать эту сумму, так как боялась, что Дмитрий заберет сына Элвиса.