Сын Панина пошел по стопам отца

На днях сына Андрея Панина пригласили на съемки в кинокартину "Недетский дом". Лента рассказывает о жизни детей, от которых отказались родители.
Саша сразу согласился, решив попробовать свои силы в кино. Утвердили молодого человека в первый же день – он успешно прошел кастинг. Сын знаменитости ведет себя на площадке скромно, во всем слушается режиссера и четко выполняет поставленные задачи.
Съемки "Недетского дома" будут проходить в Москве до конца лета. На экраны картина с участием сына Андрея Панина выйдет в 2021 году.
Напомним, в марте 2013 года знаменитого актера обнаружили лежащим на полу в своей квартире, и, как полагали поначалу специалисты, он упал и ударился головой. Предварительной причиной его смерти была названа большая потеря крови, но на следующий день после загадочной смерти Андрея Панина судмедэксперты сообщили, что перед смертью артист был жестоко избит.
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