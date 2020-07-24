Сын Панина пошел по стопам отца

19-летний наследник покойного актера Андрея Панина Саша растет очень похожим на него внешне. Несмотря на то, что парень учится в вузе на творческую профессию, он уже сыграл в кино в главной роли.



На днях сына Андрея Панина пригласили на съемки в кинокартину "Недетский дом". Лента рассказывает о жизни детей, от которых отказались родители.

Саша сразу согласился, решив попробовать свои силы в кино. Утвердили молодого человека в первый же день – он успешно прошел кастинг. Сын знаменитости ведет себя на площадке скромно, во всем слушается режиссера и четко выполняет поставленные задачи.

Съемки "Недетского дома" будут проходить в Москве до конца лета. На экраны картина с участием сына Андрея Панина выйдет в 2021 году.

Напомним, в марте 2013 года знаменитого актера обнаружили лежащим на полу в своей квартире, и, как полагали поначалу специалисты, он упал и ударился головой. Предварительной причиной его смерти была названа большая потеря крови, но на следующий день после загадочной смерти Андрея Панина судмедэксперты сообщили, что перед смертью артист был жестоко избит.

