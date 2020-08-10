Айза Анохина пришла в шок от откровенной переписки мужа с девушками

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая ответила на вопросы поклонников. Она призналась, что не знает точно, был ли бывший избранник ей неверен. Но однажды она нашла его недвусмысленные переписки с незнакомками в "Тиндере".
По словам Айзы Анохиной, они тогда отдыхали на Бали. На тот момент они уже поняли, что их отношениям пришел конец, и они совсем не подходят друг другу. На острове муж дал знаменитости свою сим-карту. Девушка скачала "Тиндер", поскольку супруг много о нем говорил.
Айза Анохина пользовалась симкой мужчины, поэтому автоматически вошла в его профиль. Увиденное привело ее в шок. Что именно она прочитала, звезда говорить не стала, но ясно, что переписки возлюбленного с девушками были отнюдь не дружеского характера.
Напомним, Айза Анохина развелась со вторым мужем Дмитрием чуть больше месяца назад. Она приняла решение расстаться с ним после очередного скандала с ее первым супругом Гуфом. По словам блогера, избранник всегда считал ее "бывшей Гуфа".
Также Айза Анохина рассказывала, что Дмитрий хотел, чтобы она сидела дома и занималась только семьей. Она же не была готова так жить, а хотела много работать. Во время развода у них возникли споры из-за финансовых вопросов.
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