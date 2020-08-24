"Это Вы со зла?": Ларису Гузееву спровоцировали в магазине

Лариса Гузеева попала в неприятную ситуацию во время посещения продовольственного магазина. Продавец сказал несколько не совсем приятных слов популярной актрисе и ведущей.

Не все знают, что на Первом канале Лариса Гузеева ведет не только популярное брачное шоу "Давай поженимся", но и передачу "На дачу!", которая транслируется по выходным. В этой программе Лариса Гузеева навещает простые семьи, с которыми обсуждает насущные проблемы, открывает тайны успешного огорода и садоводства, получает интересные рецепты, делится опытом.

На сей раз популярная ведущая отправилась в гости к семье Лаврухиных в деревню Кабаново. Как выяснилось, местные жители с начала пандемии коронавируса самоизолировались всей деревней. На участке в 14 соток живет вся семья. Причем в самоизоляции им было так хорошо, что даже после отмены карантинных мер они не захотели возвращаться к прежней жизни.

Хозяйка дома Марина Лаврухина занимается садоводством и разводит птиц. Муж Евгений пытается застроить то, что жена не успела засадить. Свекровь Наталья Серафимовна много лет соревнуется с невесткой в приготовлении лучшего в мире борща. А дети Влад и Маруся находятся в постоянном модном музыкальном противостоянии и считают друг друга отставшими от жизни.

До того, как приехать к Лаврухиным, Гузеева отправилась в магазин за покупками. Тут-то артистка и оказалась в неловкой ситуации. Продавец проявил бестактность, начав задавать вопросы относительно ее лишнего веса. Лариса Гузеева немедленно отреагировала: "Это Вы со зла? Вас как зовут? Игорь? Как моего мужа – он такой же у меня ехидный".

Тем не менее, конфликта не последовало. Продавец предложил обиженной Ларисе Гузеевой продукты хорошего качества и подарил пакет чечевицы. Более того, он даже сыграл для артистки на баяне. "Вы просто решили поиздеваться надо мной", – примирительно констатировала популярная ведущая.