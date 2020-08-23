"Произошли странные метаморфозы": исхудавшая Миронова рассказала о зависимости

Внимательные поклонники отмечают, что за последние месяцы знаменитость стала тростиночкой. Фото Марии Мироновой в соцсетях вызывают восхищение. Артистку просят раскрыть тайну быстрого похудения.
Мария, в свою очередь, делиться секретами не спешит. Наоборот, Миронова говорит, что пристрастилась к сладкому. По словам артистки, за месяцы самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции с ней "произошли странные метаморфозы".
Как оказалось, ранее знаменитость искренне не любила десерты, однако после карантина все изменилось. Теперь артистка периодически балует себя калорийными вкусностями, она буквально впала в зависимость.
В личном микроблоге Мария Миронова сообщила, что не одна изменилась за карантин. Знаменитость рассказала о выводах статистиков: за три месяца сидения дома продажи сладостей увеличились в два раза.
Комментарий к публикации знаменитости оставила актриса Алика Смехова. "Организм требует гормон счастья – серотонин, особенно в условиях пандемии", – заметила она.
Как писали "Дни.ру", Мария Миронова дважды мама. Первенца Андрея знаменитость родила в 1992 году от бизнесмена Игоря Удалова. Младший сын знаменитости, Федор, появился на свет в сентябре 2019 года. Об отце мальчика практически ничего неизвестно.
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