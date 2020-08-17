"Ничего не изменилось": Мария Миронова высказалась о близком мужчине

Дочь Андрея Миронова почтила его память. Она вспомнила слова отца. "Ушедших любить легко", – процитировала его актриса. Знаменитость отметила, что всегда любила день рождения родителя и "быстрее проезжала" мимо даты его смерти – 16 августа.
"Прошло 33 года, а ничего не изменилось. Тебя любят, помнят и обожают даже гораздо больше, чем при жизни", – заключила артистка. Поклонники звезды присоединились к ее теплым словам об Андрее Миронове.
Напомним, что за несколько лет до смерти у отца Марии Мироновой диагностировали врожденный аневризм мозга. На операцию артист так и не лег. В 1987 году на экраны вышел последний фильм с участием Андрея Миронова – "Человек с бульвара Капуцинов". Актер скончался в возрасте 46 лет.
Андрей Миронов снялся во множестве фильмов. Это "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Достояние республики", "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука" и "Небесные ласточки" и другие.
Как писали "Дни.ру", у Марии Мироновой есть два сына. 47-летняя актриса редко публикует фотографии своих наследников, поэтому каждый новый снимок будоражит общественность.
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