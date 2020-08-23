Бледанс назвала главное качество хорошего мужчины

Светская львица рассказала о том, как выбирает мужчин. Эвелина Бледанс научила фанаток определять достойных партнеров.

По словам звезды, в первую очередь мужчина должен быть заботливым. Она считает, что влюбленный мужчина с удовольствием думает о комфорте второй половинки. Чтобы получать заботу, Эвелина Бледанс призвала подписчиц дарить нежность своим мужчинам, говорить им комплименты и приятные слова.

Инстадива отметила, что для нее важна общность интересов с мужчиной. Артистка заявила о важности совпадения вкусовых пристрастий. Также она подчеркнула, что влюбленные должны понимать юмор друг друга.

Эвелина Бледанс дала женщинам совет. "Дорогие, посмотрите, какими глазами смотрит на вас мужчина? Влюбленный взгляд не перепутать с другим.", – заявила звезда. Эффектная дама сообщила, что разбудить влюбленный взгляд у мужчины может особое состояние женщины.

Эвелина призналась, что к рассуждениям на тему правильного выбора второй половинки она шла долго. На пути к важным выводам она встретилась с ошибками, разочарованиями и даже слезами.

Звезда попросила фанатов написать о качествах, которые они выделяют в партнерах. Подписчики поделились своим мнением и выразили восхищение умом и внешностью Эвелины Бледанс.

Напомним, что светская львица рассказала о новом романе. Эвелина Бледанс решила, что женское счастье может сулить в любом возрасте, несмотря на предрассудки общества.