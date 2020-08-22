"Ротару злая из-за отсутствия секса": громкое заявление звездного стилиста

Торжественное событие певица отметила в роскошном особняке под Киевом. Приехали поздравить Ротару сын с невесткой и любимые внуки. Фотографии с семейного праздника сразу разлетелись по всему Интернету.
Многочисленная аудитория Софии Михайловны отметила, что звезда совершенно не выглядит на свой возраст. Однако нашли и те, кто не смог оценить внешний вид народной артистки.
Звездный стилист Джордж Ровалс был страшно разочарован. По мнению мирового дизайнера, сотрудничавшего с Аллой Пугачевой, звезда эстрады стала выглядеть как "соломенная вдова".
"У Софии одна беда: у нее никогда не было своего образа. Платье ужасное, прическа еще хуже! Как только она выходит со сцены, сразу меняется. Становится злой! Это, наверное, оттого, что в ее жизни нет мужика. Все проблемы из-за недостатка секса", – подытожил Ровалс.
Стилист уверен, что София Ротару до сих пор не научилась следить за собой, а различные мастера только уродуют ее сценический образ.
Джордж Ровалс предложил певице стать настоящей "тигрицей шоу-бизнеса". Несмотря на то, что звездный стилист публично унизил народную артистку, он успел оценить ее утонченные черты лица.
По словам дизайнера, София Михайловна должна сменить прическу. В этом случае ее образ заиграет новыми красками. Джордж добавил, что исполнительница может себе позволить открыть лицо. Такие черты лица требуют стильной и модной прически, а не закручивания на плойку локонов.
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