Появились страшные фото детей Харламова и Гузеевой

Гарик Харламов продолжает осваивать современные технологии. На этот раз юморист решил поэкспериментировать и скачал новую программу. С помощью специального приложения артист показал, как бы выглядели его дети от Анджелины Джоли, Гоши Куценко и Ларисы Гузеевой.

Звезда телеканала "ТНТ" уже не в первый раз подшучивает над телеведущей. Сама же Лариса Гузеева никак не реагирует на насмешки шоумена.

И на этот раз многочисленная аудитория Гарика Харламова отметила фотографии, на которых "засветилась" главная сваха страны. По мнению подписчиков, не рожденные дети от Ларисы Гузеевой изрядно выделяются среди остальных звезд.

На снимках девочка запечатлена почти беззубой, а мальчик напомнил аборигена из древнего племени. В общем, даже Анджелина Джоли и Ирина Шейк со своей внешностью и рядом не стояли.

"Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и еще кое кого", – подписал несколько коллажей юморист.

Стоит отметить, что звезды шоу-бизнеса моментально отреагировали на креативную публикацию Гарика Харламова. Близкий друг шоумена Тимур Батрутдинов подлил масла в огонь и отметил Ларису Гузееву в комментариях.

Остается только гадать, довольна ли сваха подобным экспериментом. Известно, что Гоша Куценко оценил творчество юмориста и предположил, что их дети были бы самыми умными.

Остальные звезды российского шоу-бизнеса пока не вышли на связь. Но среди подписчиков Гарика Харламова нашли и те, кто усомнился в адекватности юмориста. Эпатажные выходки шоумена все еще связывают с его громким разводов.