Мужа-алкоголика отстранили от похорон Валентины Легкоступовой

Похороны Валентины Легкоступовой состоятся уже завтра, 20 августа. Примечательно, что муж певицы Юрий Фирсов не принимал участия в организации траурного мероприятия.

Похоронами Валентины Легкоступовой занимается ее дочь Анетта Бриль. Молодая женщина сообщила, что третий муж артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, в организации мероприятия не принимает участия. Кстати, вдовец заявил, что не может связаться с родственниками супруги.

Вероятно, причина в том, что изначально близкие были против отношений Валентины Легкоступовой с Юрием Фирсовым. Показателен тот момент, что ни дочь, ни сын, ни мать не были ни на свадьбе, ни на венчании популярной исполнительницы.

Друг артистки Никас Сафронов призывает близких артистки сохранять хрупкий мир. "Сейчас не время конфликтовать. Валентина – выдающаяся певица. И нам надо больше говорить о том, какие у нее были замечательные песни: "Берег счастья", "Капля в море"… Все, что она исполняла, было позитивно и достойно. А ее хит "Ягода-малина" заряжал позитивом миллионы людей. Только за это ее стоит благодарить", – убежден известный художник.

Ходят слухи, что похороны Валентины Легкоступовой могут пройти в закрытом режиме, то есть поклонники не смогут прийти попрощаться с ней. У живописца есть своя версия, почему так может получиться. "Вероятно, они не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу. Может быть, это правильно с их точки зрения, – она должна остаться в нашей памяти живой и здоровой, с потрясающей улыбкой, которая сводила с ума миллионы людей..." – заключил Никас Сафронов.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в больнице. Туда артистка поступила из наркологической клиники, куда певицу и ее мужа после якобы двух недель запоя отвезла дочь Валентины Анетта Бриль. На днях выяснилось, что якобы в этом заведении Юрий Фирсов дважды в год проходил курс лечения от алкоголизма.