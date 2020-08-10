Голая Асмус похвалилась статусом

Асмус опубликовала в Сети фото, на котором она в обнаженном виде сидит в ванне. Актриса отвернулась от объектива, поэтому интимные места звезды в кадр не попали.
"Развелась, чтобы эту фотку выложить", – подписала снимок Кристина, добавив к посту смеющийся смайл.
Хейтеры продолжают осуждать артистку за скандальную сцену в фильме "Текст", которая близка к жанру порнографии. Асмус не теряется и иронично им отвечает. На этот раз она разместила к посту в соцсети много хештегов, которыми шутливо обыграла критику в свой адрес. Среди них были такие: #уженезнаеткаксебяпродать, #моялюбимаяпорноактриса, #аявиделеёспереди, #харлашкужалко.
Фолловеры Кристины оценили ее юмор, посмеялись над тегами и прокомментировали откровенную фотографию. Хейтеры дополнили пост актрисы оскорбительными комментариями.
"Гарик просто обязан выложить такую же", "Текст 2 снимаете. ?)"," Кристина, тебя согреть?"," Развелась потому что опозорилась", "Да... теперь это надолго. Пока не найдет нового мужика, будет голой фоткаться", – выразились пользователи "Инстаграм".
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Меня используют все куда я не приду
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.