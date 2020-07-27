Фоменко решил подать в суд на педагога из-за сексуальных домогательств

По словам актера, во время учебы в зарайском филиале Института нефти и газа к нему клеилась педагог по черчению Кристина Константиновна. Он утверждает, что женщина не единожды предлагала ему вступить с ней в интимные отношения.
В противном случае преподавательница грозила устроить Николаю Фоменко проблемы с учебой. Студент отказал педагогу, после чего его отчислили из вуза.
В своем "Инстаграм" артист признался, что теперь решил подать на женщину в суд, поскольку у него не сложилась карьера нефтяника. Он заявил, что это самый настоящий харассмент, выразив надежду, что поклонники его поддержат.
Подписчики пришли в шок от такого признания звезды театра и кино. При этом некоторые заподозрили, что Николай Фоменко решил пошутить на актуальную и скандальную тему сексуальных домогательств и просто выдумал эту историю. Так ли это на самом деле, пока остается только гадать.
Отметим, что Николай Фоменко любит провоцировать фолловеров. Так, ранее он пошутил, поделившись откровенными снимками с актрисой Ариной Постниковой. Актер опубликовал фото, на которых позирует с молодой коллегой в ванне с пеной. Россияне посчитали, что артист намекнул на роман. На самом деле кадры были сделаны на съемочной площадке проекта "Офигенные".
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