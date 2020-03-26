"Не пугай!": неузнаваемый Фоменко шокировал народ жутким видом

Артист поделился в "Инстаграм" снимками, которые привели фолловеров в недоумение. На фото 57-летний Николай Фоменко выглядит сильно располневшим и постаревшим.
Кадры он подписал весьма интригующе: "Свой среди чужих, чужой среди своих". Что этим хотел сказать артист, неизвестно. Можно предположить, что он преобразился для новой роли.
Фото набрали массу негативных комментариев. "Не пугай!" – написал фолловер Фоменко. Некоторые стали гадать, кого он играет в таком образе: Николая Рыбникова, Михаила Горбачева или Лаврентия Берию.
Ранее Николай Фоменко пошутил, поделившись откровенными снимками с актрисой Ариной Постниковой. Он опубликовал фото, на которых позирует с молодой коллегой в ванне с пеной. Россияне посчитали, что артист намекнул на роман. На самом деле кадры были сделаны на съемочной площадке проекта "Офигенные".
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