Что Валентина Легкоступова сказала дочери перед смертью

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Однако лишь сейчас стали известны последние слова артистки.

Два месяца назад Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз. Ее супругом стал яхтсмен Юрий Фирсов. Совсем недавно влюбленные обвенчались в одном из крымских храмов.

Говорят, после свадьбы пара поселилась в квартире артистки в районе Текстильщиков. Именно там обнаружила пьяных мать и отчима Анетта Бриль.

Дочь отправила артистку и ее мужа в наркологическую клинику, которую последний вскоре покинул. А вот Легкоступовой стало хуже, и ее перевели в обычную больницу. Там выяснили, что у певицы серьезная травма головы.

Несмотря на подозрения близких звезды о том, что к происшествию причастен Фирсов, в разговоре с полицейскими они не выдвинули обвинений. Со слов Бриль, по дороге в клинику мать сказала ей, что упала. Ту же версию высказал ранее Фирсов.

Были опрошены соседи Легкоступовой. Они сообщили, что пара выпивала, но все было мирно. Ни ссор, ни тем более драк жильцы, в том числе сотрудник ДПС, не слышали.



И все же следователи составили для судмедэкспертизы дополнительные вопросы относительно причин смерти Легкоступовой. Ее результаты поставят точку в деле. Пока версия о насильственной смерти певицы не подтверждается.

Между тем появилась информация о похищении Фирсова. Полицейские полагают, что это пиар-ход для телешоу.

Напомним, что Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. Артистка скончалась в больнице, не приходя в сознание, после трепанации черепа.