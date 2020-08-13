Егор Дружинин посвятил трогательный пост среднему сыну

Известный хореограф Егор Дружинин поздравил среднего сына с 17-летием. Знаменитость опубликовала трогательное послание наследнику.

Егор Дружинин и его супруга и коллега по цеху Вероника Ицкович в браке более 25 лет. В 1999 году у пары появилась дочь Александра, в 2003-м сын Тихон, а в 2008-м Платон.

Накануне, 12 августа, среднему отпрыску хореографа исполнилось 17 лет. В личном микроблоге Дружинин опубликовал поздравление наследнику. По словам Егора, он и его супруга Вероника не успели оглянуться, как их сын Тихон стал совсем взрослым. Между тем, как отметил танцор, парень сумел сохранить помыслы и сердце чистыми. Дружинин мечтает, чтобы в будущем его отпрыск сохранил в себе эти качества и не принял их за слабость. Теперь звезда рассуждает над тем, как сделать дальнейший путь Тихона таким же прекрасным, каким он был до этого дня.

В комментариях к публикации к поздравлению парня присоединился прославленный артист балета Николай Цискаридзе. Знаменитость вспомнила, как много лет назад отправилась в Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Там Николай молился за жену Егора, которая как раз носила под сердцем Тихона. Цискаридзе просил у всевышнего здоровье маме и будущему малышу. Также артист рассказал, что встречал Веронику Ицкович из роддома.

Напомним, Николай Цискаридзе приходится двоюродным братом супруги Егора Дружинина. Более того, знаменитый танцовщик является крестным отцом первенца хореографа Александры.