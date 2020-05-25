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Названы победители шоу

Названы победители шоу "Танцы со звездами"

Кадр youtube.com
На телеканале "Россия 1" 24 мая завершился 11-й сезон шоу "Танцы со звездами". За звание лучших в финале соревновались три пары.
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За победу боролись Иван Стебунов и Инна Свечникова, Артем Ткаченко и Валерия Семенова, а также Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. Многие считали, что именно последняя пара получит главный приз.

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Однако победителями шоу "Танцы со звездами" стали Стебунов и Свечникова. Они покорили сердца жюри и зрителей, набрав максимальное количество очков.

Конкурсанты подготовили для финала по три танца, два из них были абсолютно новыми. Первый тур конкурса включал в себя зрительское голосование. Затем судьбу участников проекта решало жюри в лице Николая Цискаридзе, Дарьи Златопольской, Егора Дружинина и Игоря Рудника.

Судей и поклонников покорили образы, хореография и драйв, с которым Иван и Инна исполняли свои номера на протяжении восьми недель шоу "Танцы со звездами". Пара получила кубок проекта, а также призы и подарки от партнеров телепрограммы.

Номер победителей сочетал в себе пасодобль и вальс. Они исполнили его под саундтрек из сериала "Игра престолов". Напомним, что в 11-м сезоне шоу "Танцы со звездами" приняли участие такие звезды, как Елена Летучая, Екатерина Варнава, Денис Тагинцев, Анна Бабенко, Иван Стебунов, Мария Иванова, Дарья Мороз и другие.

Автор: 25 мая 2020, 12:51 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
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