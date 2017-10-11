Исхудавшая Сысоева высказалась об анорексии

Звезда Comedy Woman ответила обеспокоенным за здоровье девушки поклонникам. По словам блондинки, "всему виной" спорт и здоровый образ жизни. Верить в эту версию фанатызнаменитости отказались, мотивируя тем, что многие жертвы страшной болезни тоже поначалу не замечали признаков расстройства пищевого поведения.

Надежде Сысоевой и ее коллеге Екатерине Варнаве приписывали анорексию рекордное количество раз. Редкое фото этих двух девушек не сопровождается всплеском обсуждения их, якобы, чересчур стройных фигур.



Но на днях "болезненный вид" Сысоевой буквально шокировал пользователей Сети. На очередном фото девушка выглядит истощенной. Поклонники сразу засудачили, что их любимица стремительно теряет вес и буквально тает на глазах.

Фолловеры обратились к артистке с просьбой перестать морить себя голодом и начать правильно питаться. Как и полагается участнице комедийного шоу, Надежда отнеслась к замечаниям своих критиков с юмором. В качестве ответа она выложила снимок, где была запечатлена рядом с Варнавой, и рассказала о самочувствии.

"Ребят, мы чувствуем себя очень хорошо! Сытые, спортивные и любимые! Работаем дальше на зависть злопыхательницам..." – написала Надежда.

Артистка всегда славилась идеальной фигурой, на ней любое одеяние смотрится великолепно. К тому же, как ранее заявляла сама Сысоева, стройность юмористки нравится ее любимому мужчине – бизнесмену Илье Бачурину, за которого, по утверждению поклонников, звезда вышла замуж мае этого года. Тогда в своем Инстаграме Сысоева впервые опубликовала фото, где артистка предстает в свадебном платье.