"Родные сестрички?": наследница Лазарева как две капли воды похожа на дочь Кудрявцевой

9 августа Марии, дочери Леры Кудрявцевой, исполнилось два года. В том же 2018-м дочь родилась и у бывшего возлюбленного телеведущей – певца Сергея Лазарева. Но если посмотреть на маленьких ровесниц, то окажется, что похожи они друг на друга донельзя.

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