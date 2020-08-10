"Родные сестрички?": наследница Лазарева как две капли воды похожа на дочь Кудрявцевой

29 сентября 2019 года в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" певец признался, что год назад у него родилась дочь Анна. Но только недавно он стал показывать поклонникам ее лицо.
Анна Лазарева поздравила Марию Макарову с двухлетием лично. Заодно девочки и познакомились. Совместное фото детей и родителей привело в восторг многочисленных поклонников."А могли бы быть общие детки", "Помню, какая пара красивая была, и на фото такие милые с детками, и не важно, что не общие", "Вот реально, почему это не одна семья? Вы так гармонируете вместе", "Замечательные детки. Машенька – спокойная мамина дочка, а Анечка самостоятельная, активная девочка", – умиляются люди в комментариях.
Отмечают они и фантастическую схожесть девчушек. "Мне кажется, что они очень похожи, будто родные", "Словно две родные сестрички", "У этих ангелочков точно не одна мама", – наперебой рассуждают подписчики.
Напомним, что дочь Лазареву родила суррогатная мама, как и многим другим звездам – Киркорову, Галкину, Маликову. Понятно, что ни имени ее, ни внешности узнать посторонним людям не дано.
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