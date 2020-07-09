"Выглядит как насмешка": Лисовца обвинили в оскорблении памяти Фриске

Стилист Влад Лисовец оригинальным образом почтил память певицы Жанны Фриске. Поклонники артистки не оценили его задумку.



Стилист был в теплых отношениях с певицей. Жанна Фриске часто посещала его салон. В последний раз она приходила на стрижку к Владу Лисовцу за несколько месяцев до своей смерти. Тогда друзья много шутили и громко смеялись.

В честь дня рождения подруги стилист опубликовал трогательный ролик в своем инстаграм-аккаунте. На видеозаписи он проводит сутки с картонной фигурой певицы. Лисовец делает Фриске модную прическу, танцует с ней на вечеринке и пьет алкоголь.

Многие поклонники артистки раскритиковали видеозапись. Они заявили, что таким образом стилист оскорбляет память знаменитости. "Это выглядит как насмешка", "Мое мнение – это глумление над памятью", – оставили комментарии возмущенные пользователи.

Нашлись и те, кому понравилась задумка Лисовца. "Сразу видно, что вы друзья. Я бы тоже хотела, чтобы мои друзья отмечали мой день рождения после смерти", "Ей бы понравилось это поздравление", "Вот так надо вспоминать любимых людей", – поддержали стилиста подписчики.

Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака мозга в июне 2015 года. Артистка узнала о страшном диагнозе во время беременности. Певица проходила лечение в зарубежной и российской клиниках, однако врачам так и не удалось остановить болезнь.