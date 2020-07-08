Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда

Страсти вокруг Михаила Ефремова не утихают уже месяц. 8 июня пьяный актер на полной скорости влетел в автомобиль, который двигался по встречной полосе. Водитель грузовика скончался от полученных травм.

Удивительно, но виновник ДТП почти не пострадал. Он вышел из машины и уселся на бордюр рядом с дорогой, а после заявлял прохожим, что "у него денег много", поэтому откупится. Однако семья погибшего отказалась принимать помощь у убийцы своего отца и мужа. Теперь Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Адвокат подсудимого уверяет, что сможет вытащить подопечного из передряги. Как заявил юрист, он уже вел несколько подобных дел, и все они закончились оправдательным приговором.

Эльман Пашаев заявил, что для него не будет победой, если актеру в итоге дадут условный срок. Правозащитник уже не первую неделю ведет в прессе пикировку с адвокатом потерпевших и ищет доказательства невиновности Михаила Ефремова.

Вся эта возня вокруг аварии начала вызывать у народа легкое раздражение. Многие не могут поверить, что артист решил все-таки выкрутиться из этой истории. Через несколько дней после случившегося актер записал видеообращение, в котором клялся и божился, что не собирается "отмазываться".

Впрочем, действия адвоката Михаила Ефремова вызывают вопросы не только у профессионального сообщества. Ранее дочь артиста Анна Мария, а также Ксения Собчак усомнились в компетентности юриста, который взялся за защиту подсудимого.