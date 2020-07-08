Лера Кудрявцева опубликовала архивное видео с ухажером

1998-й стал эпохой музыкальных открытий и творческого прогресса многих звезд российского шоу-бизнеса. Именно в этот год два начинающих журналиста – Лера Кудрявцева и Отар Кушанашвили присоединились к Ивану Демидову и главными ведущими легендарной программы "Музыкальное обозрение".
Кудрявцева призналась, что шоу "высасывало" все нервы и силы. Съемки часто проходили ночью, и телеведущим приходилось работать несколько смен подряд, забыв о нормальном режиме дня. Кудрявцева пошутила, что в кадре, который она опубликовала, нет ни одного "приличного человека".
Лера и Отар стали коллегами в далеком 1995 году. Первые их совместные проекты были связаны с музыкальной индустрией. Журналисты стали первооткрывателями подобного жанра и вышли в прямой эфир программы "Партийная зона" на канале ТВ-6.
В одном из интервью Кудрявцева призналась, что не рассчитывала на удачный исход событий на кастинге. Многие режиссеры и продюсеры неоднозначно относились к внешнему виду и имиджу будущей звезды. В те годы девушка ходила с африканскими косичками и серьгой в брови. Ведущая могла зацепить характером и настойчивым желанием создавать что-то новое на телевидении.
Что касается Кушанашвили, его карьера началась с публикаций в газетах родного города. С детства мальчик мечтал о карьере журналиста-расследователя, но судьба распорядилась иначе. Отара отчислили с факультета журналистики Тбилисского университета, и он переехал в Москву. Тогда и началась новая история российского журналиста.
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