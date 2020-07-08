Лера Кудрявцева опубликовала архивное видео с ухажером

Лера Кудрявцева часто делится с поклонниками раритетными роликами, в которых запечатлены ранние этапы карьеры звезды. На этот раз телеведущая решила вспомнить съемки программы "МузОбоз" 1998 года в личном блоге в "Инстаграм". На видео она появилась в компании соведущего Отара Кушанашвили.

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