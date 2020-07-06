"Никогда не судите": Прилучный взорвался после слухов о романе с Карпович

После развода с Агатой Муцениеце артист находится под пристальным вниманием общественности. И ему это порядком надоело: в своем "Инстаграм" Павел Прилучный потребовал прекратить вмешиваться в его личную жизнь.
"Никогда не судите, предполагая. Вы не знали и не знаете обо мне ничего. И мне неважно, что Вы обо думаете", – отметил актер. Он добавил, что в его жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней прямого участия подписчиков.
Павел Прилучный подчеркнул, что является таким же человеком, как и все. "Я абсолютно уверен в том, что Вам также как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочие злословие в мой адрес", – высказался артист.
Экс-супруг Агаты Муцениеце признался, что хочет максимально избежать фотографирования в общественных местах с незнакомыми ему людьми. Напомним, в настоящее время Павел Прилучный отдыхает со своими детьми в Крыму. Поклонники узнали, что к звездному семейству присоединилась актриса сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.
Как писали "Дни.ру", россияне предположили, что у артистов завязался роман. Пару запечатлели на одном из причалов: Павел Прилучный с девушкой брали лодку напрокат. Примечательно, что ранее сама Карпович отрицала любую романтическую подоплеку отношений с актером.
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