Странно одетую Валерию отправили на "Модный приговор"

Валерия снова стала выходить в свет и принимать участие в съемках различных передач. Однако подобранный для встречи наряд певицы не оценили некоторые поклонники.

Валерия является эталоном женственности и красоты. Она всегда старается выглядеть стильно и утонченно, и если знаменитость экспериментирует с образами, то это постоянно обсуждает общественность.

Например, недавний визит певицы на музыкальный телеканал вызвал споры среди поклонников. Точнее, ее внешний вид. Валерия предпочла надеть "воздушную" юбку макси молочного оттенка и розовый жакет, а также светлые туфли-лодочки. В студии супруга Иосифа Пригожина сделала совместное фото с Еленой Север и опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Так подписчики и увидели, в чем была артистка.

Под снимком некоторые пользователи Сети оценили наряд Валерии, но нашлись и те, кто назвал его безвкусицей. "Юбка и пиджак вообще не сочетаются! Надо на "Модный приговор!", – написала подписчица, чей комментарий собрал наибольшее количество лайков.

Те, кто не разделил такого мнения, написали: "Глупости не говорите! Валерия всегда безупречно одета", "Все очень гармонично смотрится. Жакет смотрится стильно, кармашки в цвет юбки". Валерия же ответила смеющимся смайлом, дав понять, что обсуждения ее повеселили.