Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!

Роза Сябитова продолжает раздавать советы представительницам прекрасного пола. На этот раз с телесвахой не согласились многие женщины.

Роза Сябитова считает, что женщины, которые хотят серьезных отношений, должны встречаться сразу с тремя мужчинами. По ее мнению, если крутить роман с одним избранником, то велика вероятность не получить от него предложения выйти замуж. Если же строить отношения с двумя представителями сильного пола, то женщина будет бесконечно выбирать между ними.

А вот кто-то из трех мужчин в конечном итоге обязательно попросит руку и сердце. Сваха считает, что ее теория подтверждает правило – мужчина предпочитает стать первым в очереди к женщине, "он не приходит на одинокую".

Сябитова поинтересовалась у подписчиц, способны ли они на такие отношения. Реакция оказалось неоднозначной. Некоторые назвали совет ведущей "Давай поженимся!" чудовищным. "Жесть, Роза, чему учите?! Это что за... Где любовь? Не с одним не останетесь!", – возмутилась поклонница. "А спать тоже с тремя? Не думаю, что сейчас кто-то долго встречается без этого? Получается какая-то проституция", – считает другая.

Роза же отметила, что про интимные отношения она не говорила. Мол, доводить ли дело до постели, каждый решает сам. Стоит отметить, что одна из подписчиц призналась, что однажды встречалась сразу с несколькими мужчинами. В результате она "выбрала не совсем то".