54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз (фото)

Первым мужем артистки был Алексей Григорьев – сын известного звукоимитатора, режиссера Юрия Григорьева. От него Легкоступова в 2001-м родила сына Матвея. Еще от одного мужчины у нее есть 29-летняя дочь Анетта. Третьим официальным супругом звезды стал Юрий Фирсов.
Он родом из Туапсе, увлекается яхтами и кораблями. Поэтому и свадьбу с Валентиной решил играть тоже на черноморском курорте – в Сочи. Накануне торжества на странице Фирсова появилась совместная фотография с молодой, которая была уже не молода, и подпись: "Легкоступова! Дождалась, родненькая!"
Торжество проходило во Дворце бракосочетаний Сочи, недалеко от Морского вокзала. Из-за пандемии коронавируса присутствовали только родственники со стороны жениха. Ну а праздничный банкет состоится вечером на яхте новобрачного.
Что же касается невесты, то буквально за три дня до церемонии у нее в Москве угнали машину. Но перед свадьбой из полиции пришла новость, что ее нашли. Такой вот подарок судьбы.
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