Инфицированная Анита Цой вышла на связь из больничной палаты

В конце июня стало известно, что вокалистка заразилась коронавирусной инфекцией. Из-за уханьской заразы Анита Цой попала в больницу.
О проблемах звезды со здоровьем сообщил пресс-секретарь певицы. О состоянии Цой он предпочел умолчать, однако с недоумением отметил, что та умудрилась заразиться, ответственно соблюдая режим самоизоляции.
Между тем Анита Цой сама вышла на связь с поклонниками в соцсетях. Знаменитость опубликовала в микроблоге свежее видео. Ролик вокалистка записала прямо в больничной палате. Под собственную композицию "Неисправимая" Цой продемонстрировала роскошные букеты, которые ей прислали друзья. "Жизнь продолжается! Особенно, когда от вас столько любви! Спасибо!" – написала Анита.
В комментариях к публикации отметились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. "Выздоравливай", – поддержала певицу Яна Рудковская. Вокалистка Лолита Милявская пожелала приятельнице поскорее покинуть стены медицинского учреждения. Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская оставила множество смайликов в виде красных сердец.
Отметим, ранее сообщалось, что Анита Цой подорвала иммунитет, соблюдая строгую диету. Особую систему питания ей прописал диетолог из Кореи. Вокалистка сократила привычные порции, отказалась от сладкого, фастфуда и даже сухофруктов.
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