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Анохина пожаловалась на проблемы с психикой

Анохина пожаловалась на проблемы с психикой

Айза Анохина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Айза Анохина на своей странице в "Инстаграм" опубликовала пост, в котором пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем. Подписчики поделились с ней своими советами.
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Айза Анохина, ранее ставшая известной как жена репера Гуфа (Алексея Долматова), привлекла к себе внимание после нового интервью, которое она дала ведущей Ксении Собчак. В той беседе она рассказала, что во время детства в городе Грозный подвергалась издевательствам за свою национальность, а ее отец когда-то был внедрен в окружение Джохара Дудаева.

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Позже за эти слова Айзе Анохиной пришлось приносить глубочайшие извинения всем представителям Чеченской Республики. Отдельно она подчеркнула, что ее родственники, которые до сих пор живут там, не имеют отношения к ее высказываниям и не могут нести ответственность за них.

Однако спустя какое-то время и пост с этим видео был удален со страницы Айзы Анохиной. "Чувствую себя психически нестабильной из-за слишком частых удалений постов", – пожаловалась она в новом сообщении на своей странице в "Инстаграм", представ перед поклонниками в белоснежной свободной сорочке.

Кто-то из комментаторов выразил восхищение внешностью бывшей жены репера Гуфа и даже позвал ее замуж. Другие просто восхитились ее образом. Впрочем, нашлись и те, кто решил высказаться по существу.

Некоторые поклонники посоветовали Айзе Анохиной не сосредотачиваться на проблемах, отпустить ситуацию и просто отдохнуть. Некоторые и вовсе посоветовали начать пить успокоительные, чтобы точно не обращать внимания на мелкие проблемы.

Автор: 17 июля 2020, 06:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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