Анохина пожаловалась на проблемы с психикой

Айза Анохина на своей странице в "Инстаграм" опубликовала пост, в котором пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем. Подписчики поделились с ней своими советами.

Айза Анохина, ранее ставшая известной как жена репера Гуфа (Алексея Долматова), привлекла к себе внимание после нового интервью, которое она дала ведущей Ксении Собчак. В той беседе она рассказала, что во время детства в городе Грозный подвергалась издевательствам за свою национальность, а ее отец когда-то был внедрен в окружение Джохара Дудаева.

Позже за эти слова Айзе Анохиной пришлось приносить глубочайшие извинения всем представителям Чеченской Республики. Отдельно она подчеркнула, что ее родственники, которые до сих пор живут там, не имеют отношения к ее высказываниям и не могут нести ответственность за них.

Однако спустя какое-то время и пост с этим видео был удален со страницы Айзы Анохиной. "Чувствую себя психически нестабильной из-за слишком частых удалений постов", – пожаловалась она в новом сообщении на своей странице в "Инстаграм", представ перед поклонниками в белоснежной свободной сорочке.

Кто-то из комментаторов выразил восхищение внешностью бывшей жены репера Гуфа и даже позвал ее замуж. Другие просто восхитились ее образом. Впрочем, нашлись и те, кто решил высказаться по существу.

Некоторые поклонники посоветовали Айзе Анохиной не сосредотачиваться на проблемах, отпустить ситуацию и просто отдохнуть. Некоторые и вовсе посоветовали начать пить успокоительные, чтобы точно не обращать внимания на мелкие проблемы.