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В семье Фоменко произошло пополнение

Николай Фоменко. Фото: www.globallookpress.com
Российский актер Николай Фоменко ошарашил неожиданным признанием. Артист рассказал, что воспитывает пятерых детей.
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Во время презентации книги "Афоризмы и анекдоты" один из поклонников поинтересовался у Николая Фоменко, как у него складывается ситуация на личном фронте. "Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!", – ответил артист.

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Николай Владимирович Фоменко музыкант, актёр, радио- и телеведущий, спортивный комментатор и обозреватель, шоумен, автогонщик

Журналисты были ошарашены заявлением актера. Согласно официальной биографии, Николай Фоменко воспитывает четверых детей. На дальнейшие расспросы присутствующих о пятом наследнике музыкант отказался отвечать.

Известно, что первая супруга артиста Елена Лебедева родила ему дочь Екатерину. Третья жена Мария Голубкина подарила исполнителю дочь Анастасию и сына Ивана. Вместе с четвертой супругой Наталией Кутобаевой музыкант воспитывает сына Василия.

В окружении Николая Фоменко информацию о пятом ребенке подтвердили. Как рассказал анонимный источник, наследника родила нынешняя жена актера в 2017 году. Однако близкий друг семьи отказался назвать журналиастам пол и имя малыша, передает "Экспресс газета". 

Автор: 22 сентября 2019, 16:30

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