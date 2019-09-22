В семье Фоменко произошло пополнение

Во время презентации книги "Афоризмы и анекдоты" один из поклонников поинтересовался у Николая Фоменко, как у него складывается ситуация на личном фронте. "Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!", – ответил артист.
Журналисты были ошарашены заявлением актера. Согласно официальной биографии, Николай Фоменко воспитывает четверых детей. На дальнейшие расспросы присутствующих о пятом наследнике музыкант отказался отвечать.
Известно, что первая супруга артиста Елена Лебедева родила ему дочь Екатерину. Третья жена Мария Голубкина подарила исполнителю дочь Анастасию и сына Ивана. Вместе с четвертой супругой Наталией Кутобаевой музыкант воспитывает сына Василия.
В окружении Николая Фоменко информацию о пятом ребенке подтвердили. Как рассказал анонимный источник, наследника родила нынешняя жена актера в 2017 году. Однако близкий друг семьи отказался назвать журналиастам пол и имя малыша, передает "Экспресс газета".
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