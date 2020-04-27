"Кулаком в живот": любовник избил знаменитую певицу после операции

В "Инстаграм" артистка рассказала, что в 2010 году завела роман с мужчиной, который оказался домашним тираном. Он настолько запугал и морально подавил ее, что певица никак не решалась разорвать нездоровые отношения.
Юлия Паршута призналась, что сначала ее избранник вел себя идеально: был внимательным и заботливым, эрудированным и веселым. Девушка влюбилась. Первый "звоночек" случился через несколько месяцев после знакомства.
В семье исполнительницы никогда не было рукоприкладства. Поэтому она не знала, "что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом". Простив побои в первый раз, Юлия Паршута не ожидала, что подобное повторится.
Кроме того, певица боялась за себя и своих родных, которых ее любовник грозился "вырезать". Он убеждал ее не обращаться в полицию. Последней каплей стало избиение в 2013-м году, случившееся вскоре после того, как звезда перенесла операцию.
Лишь только после этого Юлия Паршута решила сбежать от тирана. "Я получила удар кулаком в живот, без того "украшенный" швами операции", – заявила девушка. Знаменитость сбежала без телефона, сумки и ключей от машины.
Юлия Паршута решилась раскрыть шокирующие подробности личной жизни, чтобы поддержать женщин, которые регулярно подвергаются домашнему насилию. Она призвала жертв не молчать о вопиющих фактах и искать помощи.
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