Киркорова с детьми тайно вывезли из России на частном самолете

Закрытые с марта границы лишили возможности россиян покидать богом хранимую Россию. Но не всех. Елена Малышева, например, нашла способ отправиться к детям и внукам в загнивающую Америку. Она летела, хотя и в бизнес-классе, но "Аэрофлотом". А Филипп Киркоров предпочитает частные борта.

"Частный самолет, лимузин к трапу – это признак определенного статуса и заслуг", – пояснил Филипп Киркоров. С комфортом и без посторонних он вместе с наследниками – восьмилетними Аллой-Викторией и Мартином – отправился в элитный отель на Крите.

"Это единственный отель класса люкс с частным бассейном на набережной в Европе", – говорится в рекламе этого райского местечка. Резиденции здесь обставлены шикарно, к услугам гостей первокласнные повара и процедуры. Словом, у короля российской эстрады будет королевский отдых!

"Мир полон соблазнов", – подписал Киркоров фото в социальной сети "Инстаграм" на фоне трапа самолета. И пояснил, что отдыхать он едет по приглашению друга Илиаса Кокотоса, который и владеет этим фешенебельным отелем. На его страницу подписаны многие российские звезды – Игорь Гуляев, Анжелика Агурбаш, Иосиф Пригожин, Яна Рудуковская, Дима Билан... Судя по всему, они тоже любят тут отдыхать в его гостиницах...

Грек Кокотос часто приезжает на концерты Киркорова, посещает с ним театры, вечеринки и путешествует по миру. В тусовке говорят, что Илиас и Филипп очень близки...

Ну а простые люди пока гадают, как удалось певцу покинуть страну. Очевидно, у него есть или гражданство, или вид на жительство какой-то европейской страны, позволяющей свободно покидать Россию.