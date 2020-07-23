Киркорова с детьми тайно вывезли из России на частном самолете

"Частный самолет, лимузин к трапу – это признак определенного статуса и заслуг", – пояснил Филипп Киркоров. С комфортом и без посторонних он вместе с наследниками – восьмилетними Аллой-Викторией и Мартином – отправился в элитный отель на Крите.
"Это единственный отель класса люкс с частным бассейном на набережной в Европе", – говорится в рекламе этого райского местечка. Резиденции здесь обставлены шикарно, к услугам гостей первокласнные повара и процедуры. Словом, у короля российской эстрады будет королевский отдых!
"Мир полон соблазнов", – подписал Киркоров фото в социальной сети "Инстаграм" на фоне трапа самолета. И пояснил, что отдыхать он едет по приглашению друга Илиаса Кокотоса, который и владеет этим фешенебельным отелем. На его страницу подписаны многие российские звезды – Игорь Гуляев, Анжелика Агурбаш, Иосиф Пригожин, Яна Рудуковская, Дима Билан... Судя по всему, они тоже любят тут отдыхать в его гостиницах...
Грек Кокотос часто приезжает на концерты Киркорова, посещает с ним театры, вечеринки и путешествует по миру. В тусовке говорят, что Илиас и Филипп очень близки...
Ну а простые люди пока гадают, как удалось певцу покинуть страну. Очевидно, у него есть или гражданство, или вид на жительство какой-то европейской страны, позволяющей свободно покидать Россию.
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