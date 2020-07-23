В Сети появилось редкое фото Ротару до пластических операций

В среду, 22 июля, фотохудожник выложил в личном блоге портрет Софии Ротару. На снимке звезда запечатлена в солнечных очках и во всем черном. Волосы артистка собрала руками, на лице сияет белоснежная улыбка.
Как отметил Роман Родин, фото сделано в 1990 году, это значит, что на кадре певице чуть за 40 лет. Забавно, но на архивном снимке артистка выглядит значительно старше, чем сейчас – видны морщины и "оплывший" овал лица.
Возможно, дело в том, что тогда София Ротару еще не успела испытать на себе все прелести пластической хирургии и косметологии. Не так давно медики в эфире программы "Ты не поверишь" оценили манипуляции знаменитости с лицом.
Как отметили эксперты, "делал" певицу хороший врач, так как звезда не потеряла характерные черты. Судя по состоянию кожи, для поддержания молодости и красоты София Ротару вкалывала филлеры и ботокс. Имела место и круговая подтяжка лица, а также, возможно, блефаропластика – удаление лишней кожи над глазами.
Артистка не признается в манипуляциях с лицом, уверяет, что все родное и натуральное. Но пластические хирурги настаивают: такого быть не может. Никакая генетика не способна сохранить кожу идеальной до 72 лет.
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