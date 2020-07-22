Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось

Екатерина Волкова не скрывает своего печального диагноза. Артистка много лет живет с гепатитом С.

Екатерина Волкова откровенно рассказала о своей болезни в интервью Лере Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион". "Я вроде как смертельно больна..." – ошарашила заявлением ведущую популярная актриса.

Артистка заболела, когда была замужем во второй раз и ждала ребенка. На четвертом месяце Екатерина попала в больницу. Медики пытались спасти малыша, но усилия оказались тщетными. Пришлось вызывать искусственные роды, после которых у Екатерины началось кровотечение.

Волкова призналась, что была на грани жизни и смерти. А когда сделали переливание крови, оказалось, что ее заразили гепатитом С. По словам актрисы, супруг шарахался от нее. "Мне стало очень одиноко и страшно", – призналась Екатерина. Вскоре она благополучно родила троих детей следующему мужу, писателю Эдуарду Лимонову.

А теперь стало известно о том, что состояние Волковой изменилось. "Друзья! 12 недель лечения Гепатита С позади и вот – результат – 0 ! Нет гепатита – все. Точка. Болезнь излечима! Спасибо всем за сопереживания и волнения! А тем, кто еще не победил этот недуг – вперед, все отлично, все у вас получится – будьте здоровы, верьте и идите на встречу выздоровлению и счастливой здоровой жизни!!!! Спасибо всем за поддержку и моей любимой Индии, за лекарство, которое и правда исцеляет за небольшие деньги ❤️ Здоровья всем и радости ❤️ Ура! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила счастливая Екатерина и обнародовала результаты анализов.

Многочисленные поклонники и коллеги немедленно отреагировали на радостное сообщение. Они поздравили артистку и пожелали долгих лет жизни.