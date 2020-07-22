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Заявлено о большом интервью онкобольной Заворотнюк на ТВ

Заявлено о большом интервью онкобольной Заворотнюк на ТВ

Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Скоро будет год, как стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" борется с опухолью головного мозга. Говорят, артистке настолько стало лучше, что она готова дать большое интервью на телевидении.
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Многочисленные поклонники давно потерялись в догадках, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк. С самого начала, как стало известно о заболевании артистки, ее муж Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майк, мать Валентина Борисовна наотрез отказались сообщать прессе о состоянии актрисы. Одновременно с этим в Сети стали появляться самые разные данные о том, как себя чувствует звезда сериала "Моя прекрасная няня".

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

С конца прошлого года в Сети внезапно активизировалась старшая дочь Анастасии Анна. Она стала публиковать свои фотографии и видео, общаться с подписчиками и даже отвечать на вопросы о матери. Правда, делала это крайне размыто. Но фанаты все равно сделали вывод, что Заворотнюк стало лучше.

Теперь и вовсе появилась информация, будто актриса готовится к важному интервью на одном из телеканалов. Предполагается, что артистка расскажет о том, что с ней происходило за последний год, о борьбе с раком и эмоциональных переживаниях, а также поделится информацией об инновационном американском лечении и прогнозах ее лечащих врачей.

Отметим, что до недавнего времени и речи не шло о публичном выступлении Анастасии Заворотнюк. Новости о состоянии актрисы были одна тревожнее другой. Многие журналисты уже подготовили некролог об артистке. Можно представить, как общественность рада, что он не понадобится.

О том, что "няня Вика" тяжело больна, стало известно летом прошлого года. Поклонники забили тревогу, когда артистка вдруг пропала со всех радаров, отменила запланированную работу, выступления и съемки.

А ведь еще весной она приняла участие в фотосессии и рассказала в интервью о радостном событии – у них с Петром Чернышевым родился долгожданный ребенок. Дочь Мила появилась на свет осенью 2018 года. Анастасия Заворотнюк тщательно скрывала свое интересное положение. Ходят слухи, что актриса, которой скоро исполнится 50 лет, сделала ЭКО.

Автор: 22 июля 2020, 13:16 Источник: Popcake • Требует проверки
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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