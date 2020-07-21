Вся в маму: Жасмин умилила талантом дочери

Артистка часто публикует в своем микроблоге фото и видео с детьми. Как любящая мама она гордится их успехами. На сей раз звезда показала, на что способна ее восьмилетняя дочь.
Она разместила в "Инстаграм" ролик, в котором Маргарита завтракает и исполняет новую песню своей мамы. Девочка так загорелась зажигательной мелодией, что начала пританцовывать.
Подбирать ноты Маргарите помогал младший брат Мирон. Дуэт получился очень гармоничным и трогательным.
Сейчас знаменитость с детьми отдыхают в Израиле. Она восстанавливается после перенесенного коронавируса. Судя по отчетам в соцсети, семья дружно и весело проводит время, наслаждаясь морем и солнцем.
Можно предположить, что дочь певицы Жасмин пойдет по ее стопам. Она уже ходит в музыкальную школу и немного играет на фортепиано.
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