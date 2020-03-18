"Родные ходят в церковь": онкобольной ведущий НТВ Беляев сообщил об ухудшении состояния

В откровенном интервью телеведущий признался, что в марте должен был пройти плановое обследование. Однако неожиданно Александр Беляев стал чувствовать себя хуже. Причину плохого состояния он отказался раскрыть.
Сейчас географ проводит много времени за пределами Москвы. Телеведущий уверен, что свежий воздух поможет ему поскорее поправиться. "Родные переживают за меня, ходят в церковь", – рассказал Александр Беляев.
Телеведущий добавил, что его родственники "вняли уговорам" и решили провериться на онкологические заболевания. У сына Ильи признаков рака не было обнаружено. Сейчас Александр Белеяев ждет результаты анализов брата, передает StarHit.
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