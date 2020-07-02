Сябитову сняли в объятиях мускулистого красавца

Накануне в своем инстаграм-аккаунте сваха разместила фотографию, сделанную во время отдыха в Московской области. В кадре Розу Сябитову обнимает мускулистый красавец.
В подписи к посту знаменитость затронула тему личных взаимоотношений. Она дала женщинам несколько советов, которые помогут лучше узнать своих избранников.
Сваха порекомендовала внимательно слушать, что говорит мужчина, и задавать ему умные вопросы. Также не следует раскрываться перед собеседником на раннем этапе знакомства.
Большинство комментаторов не смогли пройти мимо провокационного снимка. Одна из пользовательниц осудила Сябитову за выбор партнера. "Бесстыжая какая, по возрасту хоть бы нашла себе!" – возмутилась подписчица.
Другие пользователи, наоборот, оценили внешность спутника Розы Сябитовой. "Вау, какой мужчина на фото", "Роза, умница. Хороший бойфренд", – восхитились комментаторы. Сваха уточнила, что фото было сделано несколько лет назад.
Ранее ведущая шоу "Давай поженимся" высказалась о разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Сваха заявила, что бывшие влюбленные хотят "хайпануть" на разводе. По ее мнению, звезды шоу-бизнеса не должны делиться подробностями личной жизни с публикой.
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