"Моя жизнь изменилась": Заворотнюк выступила с обращением к народу

Вся страна молится о скорейшем выздоровлении актрисы Анастасии Заворотнюк. Семья долгое время хранила молчание и не комментировала состояние ее здоровья. Об онкологическом заболевании, с которым борется звезда, можно было судить лишь по косвенным сообщениям.

прочитано 13578 раз