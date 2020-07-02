"Моя жизнь изменилась": Заворотнюк выступила с обращением к народу

24-летней Анне Заворотнюк, старшей дочери "прекрасной няни", приходится несладко. Она неделями не появлялась в социальных сетях – видимо, было не до того. Сегодня, когда, кажется, состояние ее знаменитой матери улучшилось, она стала делиться с поклонниками новостями и мыслями.
"Всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг. Мне казалась, что я могу преодолеть абсолютно все, – сообщила Анна. – Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась. Произошло очень много событий, и я поняла, насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями".
Заворотнюк сделала заявление о причинах столько странного поведения. "Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас. И это нормально, что мы чего-то боимся, – отметила наследница актрисы. – Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Не зря говорят: дорогу осилит идущий".
"Желаю скорейшего выздоровления маме, а всей вашей семье – любви, терпения и мира", "Аня, ты очень сильная, пусть все скорее наладится", "Не доверяй никому – родственникам, подругам и так далее, береги свою семью", – пишут ей многочисленные поклонники.
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