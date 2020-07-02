"У нас была баночка рассола от похмелья": Кузьмин рассказал о романе с Пугачевой

На кадре совсем юный Владимир Кузьмин предстал с банкой рассола, в которой видны помидоры. Известно, что именно в этот период музыканту приписывали роман с примадонной. Сам же Кузьмин предоставил подписчикам уникальную возможность – самостоятельно придумать подпись для архивной фотографии.
Здесь уже и разыгралась фантазия поклонников артиста. Кто-то предположил, что в руках Кузьмина находится таинственное зелье, приготовленное Аллой Борисовной. А кто-то назвал рассол "уникальным советским лекарством". Не обошлось и без остроумных шуток, связанных с романом артистов.
"А Алла Пугачева спит в соседней комнате?", – восторженно подметили поклонники Кузьмина.
Напомним, что Игорь Николаев несколько лет назад публично рассказал интересную историю о романтических похождениях Владимира и Аллы. Однажды композитор проснулся с жутким похмельем в квартире Кузьмина. После бурной ночи Николаев пытался найти дверь в ванную комнату, но случайно забрел в спальню музыканта.
Тогда Николаев впервые обнаружил друга, спящего на плече у примадонны. Но этот момент считается не только стартом бурного романа Пугачевой и Куьмина, но и успешным началом в карьере Игоря Николаева. После увиденного композитор пошел в соседнюю комнату и написал нетленку "Две звезды". Композиция в 1986 году, исполненная примадонной и Владимиром Кузьминым, покорила всех жителей СССР.
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