Снимок накачанного сына Аллы Довлатовой всполошил поклонников

Внешность 16-летнего именинника вызвала бурю эмоций. Под фотографией мальчика появились сотни лестных комментариев. Павла поздравила не только звездная мать, но и многочисленные подписчики в "Инстаграм".
Поклонники Аллы Довлатовой разделились на два лагеря. Одни отметили, что наследник растет настоящей копией радиоведущей. Другие усомнились в их родстве и пошутили, что Павел похож на "подводного жителя – Ихтиандра". По словам подписчиков, уж больно он атлетичен для подростка.
"Какой красавец, глаз не оторвать", – восхитились внешним видом именинника пользователи соцсети.
Алла заверила, что у Павла прекрасная генетика. Действительно, посмотрев на ведущую, можно понять, почему ее сын так хорошо выглядит.
Стоит отметить, что Довлатова тщательно следит за фигурой. Артистка старается не есть после 19:00 и придерживается интервального голодания. Радиоведущая доверяет свое питание фуд-коучу. Рацион Аллы стоит из разнообразных продуктов – от брокколи до тортов.
Довлатова помнит и о физических нагрузках. Звезда отдает предпочтение занятиям йогой. Иногда Алла вспоминает о скандинавских палках, запрятанных в чулан, и отправляется на прогулку.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Как давно у вас был интим
В России преподают в 3 классе такое? Книга о детском сексуальном образовании в школах Европы.
Закат
Мне так стыдно
Я беременна мне 16
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Кто по мне случал?
У России есть будущее?
вторая волна коронавируса