Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Воскресенье
14 июня
Лента новостей
17:25
Доведенная Гузеева взорвалась в эфире шоу "На дачу!"
17:19
Обласкавший бывшую возлюбленную Шаляпин с треском провалился
16:59
"Я схожу с ума": пандемия коронавируса загнала Пригожина в угол
16:58
Загремевшему в больницу Джигарханяну указали на выход
16:38
Коронавирус может стать более агрессивным
16:20
19-летняя дочь Распутиной оголилась в центре Москвы
15:58
В петербургском аэропорту Пулково произошло ЧП
15:53
"Лучше жуй, чем говори": Боню облили помоями из-за слов о "спасении" Ефремова погибшим водителем
15:43
"Мы голодаем": застрявшая на карантине Высоцкая сделала откровенное признание
15:19
Собчак крупно поплатилась за глумление над изнасилованным ребенком
14:40
"Не имеет права говорить подобное": пережившему насилие Костюшкину заткнули рот
14:23
"Он был тогда уже больной": Успенская нашла оправдание для устроившего смертельное ДТП Ефремова
14:20
Подольская в кружевном нижнем белье возбудила россиян
14:10
Месяцы ожиданий: Решетова решилась пустить мать Тимати ко внуку
13:40
Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения
13:39
Александрова разрыдалась из-за смертельной трагедии
12:51
Публичное обращение Ефремова оскорбило родных погибшего в ДТП водителя
12:49
"Что ты делаешь с собой?": Нинидзе скрючилась перед Виторганом в странной позе
12:22
Звезда "Дом-2" допилась до чертиков и устроила настоящий цирк
12:01
Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
11:57
В Москве за сутки умерли 50 заболевших коронавирусом
11:37
Изможденный Сташевский поверг фанатов в шок
11:18
Как пережить вторую волну коронавируса
11:06
"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова
10:51
Озверела от внуков: Татьяна Судец сбежала на новую дачу от родственников
10:48
Необычный вид разведенной Пелагеи насторожил россиян
10:22
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
10:01
Части пенсионеров в России повысят выплаты с 1 июля
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июня 2020 года
06:05
Выбежала в чем была: Валерия сразу после карантина ринулась на Красную площадь
04:04
"Как бабушка": народ пришел в ужас от поседевшей Водяновой
02:15
"Жила в двух мирах": дочь Инны Макаровой откровенно о последних днях своей матери
23:58
"Еще бы в раковину села": Орлова вызвала недоумение выходкой в стиле Волочковой
22:08
Бузова и Асмус заплакали во время съемок клипа Жукова
20:06
Нарядившуюся в меха Волочкову застукали в объятиях со смуглым жеребцом
18:23
"Она хочет взлететь": убитый горем Норкин ошарашил заявлением об умершей жене
18:05
"Самые беспощадные слова": Виторган об извинениях устроившего смертельное ДТП Ефремова
18:05
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
17:43
Пугающе изменился в лице: у солиста "Любэ" Расторгуева подозревают смертельную болезнь
17:27
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
17:13
"Это верх гнилья": Собчак разнесли за попытку посмеяться над изнасилованным ребенком
17:09
Дана Борисова воссоединилась со сбежавшей дочерью после скандала
16:19
Нинидзе показала сурового Виторгана после слухов о расставании
15:36
"Хотят только суда": семья погибшего водителя отвергла помощь и извинения душегуба Ефремова
15:14
Юрий Лоза разрыдался на похоронах сатирика Трушкина
15:03
"Головокружение, судороги, инсульты": неврологи заявили об опасности COVID-19 для нервной системы
15:02
Басков похудел на карантине ради ролей в фильмах для взрослых
14:42
В Сеть слили предсмертные фото Кокшенова
14:24
Никас Сафронов потерял покой из-за ухода близкого друга
14:18
Григорьев-Апполонов потратил баснословную сумму ради дома рядом с дворцом Пугачевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одна грязь!": отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из "Иванушек"
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Распутиной оголилась в центре Москвы

19-летняя дочь Распутиной оголилась в центре Москвы

Маша Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Младшая дочь Маши Распутиной редко появляется на публике и не дает лишних поводов для обсуждений. Звездная наследница так редко делится своими снимками, что многие подписчики уже и забыли, как выглядит девушка. Но несмотря на закрытый образ жизни Марии, некоторые подробности о ней стали известны.
прочитано 710 раз

Дочь Маши Распутиной, 19-летняя Мария Захарова, учится в МГИМО на факультете "Связи с общественностью". Советская певица признается, что гордится выбором наследницы и счастлива, что девочка не пошла по ее стопам. По словам супруга артистки, они всей семьей поддерживают Марию и желают ей только лучшего. Отец девочки подчеркивает, что она выбрала журналистику не просто так. Ведь Мария очень бойкая по характеру.

ПО ТЕМЕ

"Ситуация очень серьезная": Марию Захарову потеряли из-за смертельного коронавируса

Маша Распутина

Маша Распутина певица

Несколько дней назад дочь Распутиной решила порадовать своих подписчиков яркими снимками, на которых предстала в полный рост. Многие пользователи Инстаграма отметили, что девушка унаследовала прекрасную фигуру от звездной мамы. Стоит отметить, что фотография провисела на просторах Интернета всего несколько часов, после чего девушка удалила ее.

Напомним, что два месяца назад появились новости о том, что наследница Маши Распутиной пропала. Девушка ни с кем не общалась и не выходила на связь. Позже певица успокоила фанатов и рассказала, что с девочкой все в порядке.

"В возрасте Маши всякое случается. Быть может, она просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь. Но мы дома", – призналась Распутина.

Семья советской артистки жестко соблюдала карантин и не выезжала в город, пока все ограничения не были сняты. Поэтому многие друзья Марии Захаровой могли "потерять" ее.

Автор: 14 июня 2020, 16:20 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Российский сенатор объяснил отказ пригласить Зеленского на Парад победы в Москву
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова
Топалов выдохнул с облегчением после скандала с Тодоренко
Собчак завидует мертвому наркоману из-за роскошных похорон
"Это только видимая часть айсберга": Петросян выступил со срочным заявлением

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Хотят только суда": семья погибшего водителя отвергла помощь и извинения душегуба Ефремова

Позицию родственников выразил адвокат
Шоу-бизнес

"В парашу головой": подполковник ФСИН предрек Ефремову суровую жизнь в тюрьме

Артисту посоветовали следить за поведением
Шоу-бизнес

"Ногами бил машины": Ширвиндт вспомнил жуткое поведение пьяного отца Ефремова

Александр Анатольевич дружил с Олегом Николаевичем
Шоу-бизнес

В Сеть слили предсмертные фото Кокшенова

Актер запечатлен на вечеринке

Гороскоп

Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+