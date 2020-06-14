19-летняя дочь Распутиной оголилась в центре Москвы

Младшая дочь Маши Распутиной редко появляется на публике и не дает лишних поводов для обсуждений. Звездная наследница так редко делится своими снимками, что многие подписчики уже и забыли, как выглядит девушка. Но несмотря на закрытый образ жизни Марии, некоторые подробности о ней стали известны.

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