У попавшей в реанимацию Булановой обнаружили инсульт

В апреле знаменитую певицу экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Поговаривали даже, что артистку положили в реанимацию.

В апреле Татьяна Буланова из-за проблем с сердцем была госпитализирована в больницу, где провела несколько дней. У нее выявили, среди прочего – тахикардию и дистонию. По словам самой исполнительницы, ее доставили в медучреждение в прединфарктном состоянии.

Но как выяснилось совсем недавно, на этом проблемы артистки со здоровьем не заканчивались. В эфире одного из телеканалов она рассказала, что несколько лет назад перенесла микроинсульт. При этом сама Буланова об этом не подозревала: соответствующие изменения в мозге были выявлены лишь в ходе магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Стоит отметить, что Татьяна Буланова не стала называть диагноз, который ей поставили после госпитализации в апреле. Она отметила, что это очень личная информация, но заверила поклонников, что поводов для беспокойства нет.

Единственное, на что пожаловалась артистка, были проблемы с лишним весом после болезни. В больнице ее хорошо кормили, чтобы побыстрее поставить на ноги. Так, в социальных сетях артистка разместила фотографию одного из блюд, которое ей подали на стол в клинике. На столе перед певицей лежала тарелка с котлетой и макаронами.