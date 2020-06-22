У попавшей в реанимацию Булановой обнаружили инсульт

В апреле Татьяна Буланова из-за проблем с сердцем была госпитализирована в больницу, где провела несколько дней. У нее выявили, среди прочего – тахикардию и дистонию. По словам самой исполнительницы, ее доставили в медучреждение в прединфарктном состоянии.
Но как выяснилось совсем недавно, на этом проблемы артистки со здоровьем не заканчивались. В эфире одного из телеканалов она рассказала, что несколько лет назад перенесла микроинсульт. При этом сама Буланова об этом не подозревала: соответствующие изменения в мозге были выявлены лишь в ходе магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Стоит отметить, что Татьяна Буланова не стала называть диагноз, который ей поставили после госпитализации в апреле. Она отметила, что это очень личная информация, но заверила поклонников, что поводов для беспокойства нет.
Единственное, на что пожаловалась артистка, были проблемы с лишним весом после болезни. В больнице ее хорошо кормили, чтобы побыстрее поставить на ноги. Так, в социальных сетях артистка разместила фотографию одного из блюд, которое ей подали на стол в клинике. На столе перед певицей лежала тарелка с котлетой и макаронами.
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