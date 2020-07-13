Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики

Наталья Фриске вышла на сцену и исполнила песни знаменитой сестры. Народ в шоке от увиденного.

Сестра Жанны Фриске, похоже, начала зарабатывать на имени популярной родственницы. Она вспомнила свою певческую карьеру и блеснула вокальными данными на закрытой вечеринке.

В интернете появились кадры, на которых Наталья поет "Где-то летом" перед публикой в одном из ресторанов. Собравшимся понравилось выступление сестры знаменитой певицы, а вот пользователи Сети не оценили стараний Фриске-младшей. Они безжалостно раскритиковали Наталью.

Некоторые заметили, что она надела платье Жанны. "Какое-то двоякое чувство", "Не позорилась бы", "Ей до сестры как до звезды на небе", "Что-то не то. Пластики, легкости, притягательности не хватает", "Пусть не позорится", "Неудачная копия", – написали пользователи Сети.

В свое время Наталья Фриске была солисткой группы "Блестящие". Она заменила сестру, начавшую сольную карьеру, но знаменитой артисткой так и не стала. Сейчас девушка работает мастером перманентного макияжа.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни летом 2015 года. Певица скончалась после продолжительной болезни. Недавно друзья артистки почтили ее память. Правда, некоторые повели себя странно. Например, Влада Лисовца уже успели обвинить в оскорблении Жанны.