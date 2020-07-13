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Партнерша провалилась во время секса с сыном-толстяком Сафронова

Партнерша провалилась во время секса с сыном-толстяком Сафронова

Никас Сафронов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Лука Затравкин, известный пианист и сын именитого живописца Никаса Сафронова, попал в переплет. Инцидент случился в самый неожиданный момент.
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Говорят, Лука Затравкин успешен не только в музыке, но и в отношениях с представительницами противоположного пола. По слухам, подружки у пианиста, которого за глаза прозвали ловеласом, меняются регулярно. По всей видимости, лишний вес артиста женщин абсолютно не смущает.

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Однажды с одной из своих пассий сын Никаса Сафронова попал в неловкую ситуацию. Влюбленные сняли номер в отеле. В комнате стояла небольшая двуспальная кровать, а две односпальные были соединены в одну. Пара предалась страсти, и вначале все шло хорошо, однако внезапно все изменилось.

"В какой-то момент девушка начала стонать и кричать все громче. Я сначала не обратил на это внимания и не сразу понял, что происходит. Думал, что она просто так выражает свои эмоции. Оказалось, что нет. Обнаружил, что в какой-то момент кровати разъехались и моя девушка провалилась вниз. Но я этого из-за веса даже не заметил!" – рассказал Лука Затравкин.

К счастью, инцидент закончился вполне благополучно для влюбленных. Однако, по признанию сына Никаса Сафронова, после этого случая он всерьез задумался о том, чтобы сбросить лишний вес.

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Публикация от Лука Сафронов - Затравкин (@lukasafronovofficial)

Напомним, сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прославился не только благодаря музыке. Артист в разы стал популярнее после недавнего несчастного случая в самолете. Наследник художника застрял в туалете лайнера. Кадры, на которых Луку Затравкина со спущенными штанами извлекают из кабинки, стали сенсацией в Сети.

Причиной была вакуумная система очистки, а избыточный вес музыканта (более 200 килограммов) усугубил положение. Отметим, что вес Затравкина зависит от его гормонального фона. Ситуацию ухудшило стремительное похудение. Несколько лет назад Лука Затравкин под влиянием Никаса Сафронова за восемь месяцев со 159 килограммов постройнел до 73-х. Однако вес удержать не удалось.

Автор: 13 июля 2020, 14:05 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

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