Жасмин растрогала народ обращением к любимому

Певица Жасмин трогательно поздравила старшего брата Анатолия с днем рождения. Она подлилась архивным фото с родственником.

В своем инстаграм-аккаунте звезда поблагодарила Анатолия за воспоминания из детства и за то, что он всегда ее защищал. Она рассказала, что, когда ходила гулять с подругами, брат "незаметно" крутился рядом и следил, чтобы с ней ничего не произошло.

Певица Жасмин призналась, что именно от него впервые услышала многих музыкантов, что помогло сформировать ее будущий вкус. "С днем рождения, моя роднулечка, мой любимый брат. С самого детства я чувствовала твое внимание и заботу", – написала артистка.

Вокалистка пожелала близкому человеку счастья, благополучия и вечного праздника в душе. Не остались равнодушны в таким теплым поздравлениям и поклонники певицы Жасмин. Они присоединились к звезде и признались, что ее обращение к брату их растрогало.

Певица Жасмин родилась в музыкальной семье. Ее отец Лев Яковлевич Манахимов был балетмейстером, а мать Маргарита Семеновна – дирижером. Девочка не сразу пошла по стопам родителей. Сначала она окончила медицинский колледж и лишь после замужества задумалась о карьере певицы.