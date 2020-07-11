"На дне засохшего бассейна": Литвинова оставила странное послание

Рената Литвинова порадовала своих поклонников прекрасным архивным снимком в стиле ретро, сделанным на полароид. Также актриса оставила странное послание.

На своей страничке в "Инстаграме" Рената Литвинова не первый раз выкладывает старые фото, которые особенно дороги ее сердцу. Это уже отдельная рубрика, посвященная теплым воспоминаниям, которую актриса назвала "Мои любимые художники – артисты – люди". Так, например, на ее странице есть архивные снимки с Алексеем Балабановым со съемок фильма "Мне не больно", с Михаилом Ефремовым со съемок сериала "Граница. Таежный роман", с Земфирой в Париже.

Кроме фото актриса делится своими чувствами, связанными с этими снимками, в свойственной ей, интересной, запоминающей манере.

"Старый полароид для журнала Афиша, снятый с Ирой Пигановой – тогда я писала тексты, как буду проводить свою старость на дне засохшего бассейна, под торшером с книгами и, разумеется, шампанским, и в доме будет разрываться телефон, к которому я никогда не буду подходить" – так описала Рената Литвинова свои чувства, вызванные этим фото из рубрики "Мои любимые художники – артисты – люди".

Стоит отметить, что за время своего недолгого существования рубрика успела полюбиться поклонникам Ренаты Литвиновой и всегда собирает большое количество лайков и комментариев.