Звезда Comedy Woman Медведева раскрыла правду об имени младшего сына

Перед тем как дать сыну имя, Медведева решила посоветоваться с близкими. Со слов Наталии, было огромное количество вариантов. За помощью она обратилась к специалисту.
"Я не понимала, как надо выбирать имя. У многих мам это решается просто: им приходит эта мысль во сне или они сразу знают, как назвать ребенка", – рассказала Наталия. Она была согласна со всеми предложениями мужа, но специалисты подобрали десять вариантов, среди которых значилось имя Тимофей.
В браке с Александром Коптелем звезда юмористических шоу состоит 12 лет. Их старший сын Илья родился в 2015 году. Артистка почти ничего не рассказывает о семейной жизни: она убеждена, что это поможет сохранить союз. Как говорит Наталия, пары, которые публично демонстрируют свое счастье, обречены на развод.
Черты Медведевой в отпрысках проявляются активно. Например, они обладают прекрасным чувством юмора и могут пойти по стопам матери.
Артистке хочется хвастаться успехами сыновей, однако она не делает их частью своей публичной жизни. Наталия считает, что это поможет сохранить нормальное детство и оградить от негатива.
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