"Огромная": располневшая во время беременности звезда Comedy Woman потрясла снимком

Актриса Наталия Медведева опубликовала фотографии, которые были сделаны во время беременности. Она потрясена своей фигурой до родов.

Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева, которая сейчас находится на карантине, разбирает архивные фотографии и видеозаписи. Некоторые актриса публикует в своем инстаграм-аккаунте. Так, она наткнулась на архивные снимки, которые были сделаны во время беременности в 2015 году. Медведева призналась, что фигура того времени удивляет ее до сих пор. "Я была огромной <...> Набрала 16 килограммов, но выглядит как 100", – написала Наталия.

Некоторые поклонники не сразу обратили внимание на подпись актрисы и решили, что она снова беременна. Другие же решили пошутить и назвали снимок последствиями карантина.

К слову, осенью того года актриса родила сына Илью. Однако Наталия и ее муж Александр Коптель решились на еще одного ребенка спустя несколько лет. Второй сын родился в октябре 2018 года. Эту беременность Медведева предпочла скрыть от общественности. О том, что знаменитость ждет ребенка, не знали даже ее коллеги из Comedy Woman.

С тех по прошло два года, а Наталия показала поклонникам лишь один снимок младшего сына. В 2020-ом Наталия и Александр отметят 7 лет со дня свадьбы.