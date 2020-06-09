"Я не могу целоваться с уродом!": звезда Comedy Woman устроила скандал во время съемок

"А вы думали, я всегда такая, мягкая и пушистая?" – задала риторический вопрос Надежда Сысоева подписчикам своего инстаграм-аккаунта и опубликовала видео, которое было сделано на пробных съемках некого фильма.
На кадрах видно, как звезда Comedy Woman на повышенных тонах высказывает недовольство насчет актера, который, по сценарию, должен с ней целоваться. Надежда требовала, чтобы Ивана Жидкова заметили на артиста ее уровня.
Сысоева и Жидков сделали несколько пробных кадров, однако сыграть без отвращения к молодому человеку Надежда все-таки не смогла. Режиссер Анна Цуканова-Котт также не сдержала эмоции. Она отчитала Сысоеву за поведение, однако съемки не прекратила.
"Я не могу целоваться с уродом! Это что за репутация?! Я тебе ш***а какая-то?! С бомжом я не буду целоваться!" – заявила Надежда.
Позже выяснилось, что это оказалось постановкой. Идея снять провокационный ролик принадлежала Цукановой-Котт. Очевидно, актрисы захотели вызвать обсуждение в Сети. Поклонники отметили, что Надежда весьма правдоподобно сыграла истерику.
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