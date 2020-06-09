"Не по-пацански": Рудковская приложила Шнурова после его ссоры с Пригожиным

Яна Рудковская высказалась насчет артистов, которые оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии. Продюсер также прошлась по личности Сергея Шнурова, который недавно высмеял Иосифа Пригожина.

Яна Рудковская согласна с мнением эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадимом Манукяном, что в стране, действительно, должен быть фонд помощи артистам, которые попали в трудную ситуацию, и возглавить его должен Иосиф Пригожин.

Таким образом она согласилась со словами своего коллеги, что деятелям искусства, которые остались без средств к существованию, нужна поддержка со стороны государства. Рудковская пояснила, что в этом случае не должна идти речь о тех артистах, которые заработали много денег и теперь у них есть "подушка безопасности".

Кроме того, Яна разочаровалась в Сергее Шнурове, который набросился на Пригожина после его слов о плачевном положении артистов. Продюсер считает, что музыкант не должен был публиковать личную переписку с Иосифом.

"Это не по-пацански", – сказала Рудковская.

Она думала, что у Сергея есть достоинство, однако после такого поступка музыканта Яна изменила мнение о нем. Рудковская также понимает, как сильно переживает Иосиф из-за этого скандала.